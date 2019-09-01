Boluspor Rotasyona Gitti

Boluspor TFF 1.Lig'in 3.haftasında 10 kişi kalan BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Giray Hoca, ligin 2.haftasındaki Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'den farklı bir 11 ile BB Erzurumspor karşısına çıktı.

Boluspor Rotasyona Gitti

Haber: Esra Perçin

Adana Demirspor karşısında kalede Sabri Can ile çıkan Boluspor, BB Erzurumspor karşısında Göztepe'den transfer edilen 23 yaşındaki Yavuz Aygün ile başladı. Yavuz Aygün 75.dakikada İbrahim Akdağ'ın vuruşunda golü engelleyemedi ve BB Erzurumspor golle buluştu.

MUTLU-HAYRULLAH

Adana Demirspor karşısında sol bekte genç oyuncu Mutlu Güler ile başlayan Boluspor, hafta içinde el bileği kırılan Mutlu'nun yerinde Hayrullah Bilazer'le BB Erzurumspor karşısında ilk 11'de başladı.

İLK KEZ ON BİRDE

Sağ kanatta BB Erzurumspor karşısında ilk 11'de Gökhan Sazdağı görev aldı. Gökhan Sazdağı 3.haftanın sonunda ilk kez BB Erzurumspor karşısında ilk 11'de başladı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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