Boluspor Rotasyona Gitti

Haber: Esra Perçin
Adana Demirspor karşısında kalede Sabri Can ile çıkan Boluspor, BB Erzurumspor karşısında Göztepe'den transfer edilen 23 yaşındaki Yavuz Aygün ile başladı. Yavuz Aygün 75.dakikada İbrahim Akdağ'ın vuruşunda golü engelleyemedi ve BB Erzurumspor golle buluştu.
MUTLU-HAYRULLAH
Adana Demirspor karşısında sol bekte genç oyuncu Mutlu Güler ile başlayan Boluspor, hafta içinde el bileği kırılan Mutlu'nun yerinde Hayrullah Bilazer'le BB Erzurumspor karşısında ilk 11'de başladı.
İLK KEZ ON BİRDE
Sağ kanatta BB Erzurumspor karşısında ilk 11'de Gökhan Sazdağı görev aldı. Gökhan Sazdağı 3.haftanın sonunda ilk kez BB Erzurumspor karşısında ilk 11'de başladı.