Boluspor Rotasyona Gitti

Boluspor TFF 1.Lig'in 3.haftasında 10 kişi kalan BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Giray Hoca, ligin 2.haftasındaki Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'den farklı bir 11 ile BB Erzurumspor karşısına çıktı.