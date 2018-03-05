Haber: Semih Baykal

Ligin 24. Haftasında deplasmanda Altınordu takımını 5-1’lik skorla farklı mağlup eden Boluspor, 25. Haftada evinde MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Boluspor’da her hafta sahaya farklı bir 11 ile çıkan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, bu hafta herkesi şaşırttı. Ankaragücü karşısına Karafırtınalar, Altınordu maçındaki ilk 11’le çıktı.

POEPON GOL PERDESİNİ ERKEN AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Boluspor oldu. Kırmızı Beyazlılar, 5’nci dakikada Yusuf Emre’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası için kafayı iyi vuran Poepon’un gollüyle 1-0 öne geçti.

ARAPİ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Golden sonrada rakip kalede etkili olan Boluspor, 36’ncı dakikada ikinci golü buldu. Yusuf Emire’nin İrfan Başaran ile paslaşarak kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde arka direkte boşta bulunan Mamadou Diarra kafayla topu Renato Arapi ile buluşturdu. Renato Arapi, güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı karşılaşmanın ilk yarısını Kırmızı Beyazlılar 2-0 önde kapattı.

İRFAN SAKATLANDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Boluspor’da İrfan Başaran 51’nci dakikada rakibinin darbesiyle sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Özgür İleri girdi.

KUBAT FARKI 1’E İNDİRDİ

Sağanak yağmur altında oynanan ikinci yarıda MKE Ankaragücü 71’nci dakikada Enes Kubat’ın ceza sahası içersinden vurduğu sert şutla farkı 1’e indirdi (2-1).

AKABUEZE’DEN MÜTHİŞ GOL

Boluspor ikinci yarıda oyuna giren Akabueze’nin yaklaşık 25 metreden vurduğu müthiş şutla 76’ncı dakikada tekrar farkı 2’ye çıkardı (3-1). Bo golden sonra iki tarafta bir gol pozisyonuna girse de bir türlü kaleye bulamadı. Karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı ve puanını 40 yaparak 4’ncü sıraya yükseldi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu***(Hakem), Oğuz Kağan Çalışır*** (1. Yardımcı Hakem), Burak Cansız***(2. Yardımcı Hakem), Zorbay Küçük*** (Dördüncü Hakem)

İlk 11’ler:

Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Renato Arapi***, Mamadou Diarra***, Furkan Şeker**, Cengiz Umut Meraş***, İshak Çakmak**, İrfan Başaran***(Özgür İleri*** Dk 51), Yusuf Emre Gültekin**(Andre Santos** Dk 87), Melih Okutan***(Akabueze*** Dk 72), Mustafa Durak*, Rydell Poepon***

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır*, Erdem Özgenç*, Sedat Ağçay*(Abdülkadir Kayalı Dk 83), Alihan Kubalas**, Kenan Özer**, Mehmet Sak**, Mehmet Umut Nayir***, Arif Morkaya**(Olanrewaju M.Kehınde*** Dk 46), Marc Kıbong Mbamba***, İlhan Parlak***( Enes Kubat***Dk 66), Gençer Cansev**

Sarı Kartlar: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü Dk 7), Sedat Akçay (MKE Ankaragücü Dk 36), Alihan Kubalas(MKE Ankaragücü Dk 81), Mamadou Diarra (Boluspor Dk 32) Renato Arapi (Boluspor Dk 68), Poepon (Boluspor Dk 81), Mustafa Durak (Boluspor Dk 83)

Kırmızı Kartlar:

Goller: Poepon (Boluspor Dk 5), Renato Arapi (Boluspor Dk 36), Akabueze (Boluspor Dk 76)

