Boluspor Rüzgarı Masterchef'te Esti

Haber: Ceylan Beykoz

Yarışmaya Bolu'dan katılan Eray Aksungur programa Yarenler taraftar gurubunun kendisine hediye ttiği Boluspor formasıyla çıktı. Yarışmanın Bolulu jüri üyesi ve sunucusu dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'da Eray'ı Boluspor formasıyla görünce yarışmacılara Boluspor'u alkışlattı. Eray Aksungur Boluspor'a başarılar dileyerek, "Sizlere Tanju Başkan ve Abdullah başkanımın selamları var" demesi üzerine Mehmet şef "Abdullah başkandan tüm yarışmacılara Boluspor forması istiyoruz" dedi. Yarışmada Eray Aksungur haftanın birincisi olarak mavi takım kaptanı oldu. Yarışmadaki başarısıyla dikkat çeken Eray her hafta programda Bolunun reklamını yapıyor.