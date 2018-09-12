HABER:Gökhan Aksoy

Spor Toto 1.Lige fırtına gibi bir başlangıç yapan ve geride kalan 4 haftayı da kayıpsız geçerek 12 puanla Gençlerbirliği ile zirveyi paylaşan Boluspor, ligin 5.haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Altay maçının hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, ısınma koşusunun ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştiren kırmızı beyazlılar daha sonra pas çalışması yaptı ve antrenman, yarı sahada oynanan oyun ile sona erdi.

Gol vuruşu çalıştı

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise kırmızı beyazlılar ısınmanın ardından pas ve gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra çift kale maç ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.