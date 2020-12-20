Boluspor Samsun Deplasmanında

Haber:Volkan Yılmaz

60.Randevu

Boluspor ve Samsunspor ligde 60.kez karşı karşıya gelecek. 1966 yılında başlayan rekabette; iki takım ligde 59 kez karşı karşıya geldi. Boluspor, Samsunspor karşısında 27 maç kazandı. Samsunspor ise 21 maç kazanabildi. Boluspor ve Samsunspor ezeli rekabetinde iki takım birbirlerine 11 kez üstünlük kuramadılar.

Samsunspor-Boluspor Maçı Hangi Kanalda

TFF 1. Lig’de 15. hafta maçlarının naklen yayın programı belli oldu-. Buna göre Samsunspor-Boluspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1’den yayınlanacak.

TFF 1.Ligin 15.hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Trt Avaz-Bein Max-2)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Trt Spor- Bein Max 1)

16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Trt Spor- Bein Max 1)

19.00 Altay-Akhisarspor (Trt Spor- Bein Max 1)

20 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Trt Spor- Bein Max 1)

19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Trt Spor- Bein Max 1)

21 Aralık Pazartesi:

16.00 Yılport Samsunspor-Boluspor (Trt Spor- Bein Max 1)

18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (Trt Spor- Bein Max 2)

19.00 Giresunspor-Altınordu (Trt Avaz- Bein Max 1)