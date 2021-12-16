Boluspor Samsun’dan 1 puanla döndü

Haber: Uğur Balaban

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede iyi başlayan ev sahibi ekip Yasin Öztekin ile 22. dakikada öne geçti. Bu gole erken reaksiyon veren kırmızı beyazlı ekibimiz Bregu'nun sert şutu ile 26. dakikada durumu eşitledi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Samsunspor'da Yunus Emre Çift 59. Dakikada ikinci sarı kartını görünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve ev sahibi ekip kalan bölümü 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Karşılaşmanın son bölümlerinde yaşanan heyecan skoru değiştirmedi ve mücadele ilk yarıda atılan goller ile 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından, Boluspor puanını 21'e Samsunspor ise puanını 26'ya yükseltti.

Maçtan dakikalar

4´üncü dakikada sol kanattan son çizgiye kadar inen Fofana´nın içeri çevirdiği topa Yasin´den önce dokunan Boluspor savunması mutlak golü önledi.

22´nci dakikada Tomane´nin defansın arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin´in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

26´ncı dakikada Bertu´nun kafayla indirdiği topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde sert vuran Bregu, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

45+1´inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yasin´in ortaladığı topa Savicevic´ten önce defans son anda müdahale etti.

52´nci dakikada Tomane´nin indirdiği topa ceza sahası dışından vuran Yunus Emre şutu yandan auta çıktı.

62´nci dakikada Emin´in ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.

77´nci dakikada sol kanattan ceza sahası önüne doğru topla giren Yasin şutu üstten auta gitti.

84´üncü dakikada Polat´ın pasında kaleyi karşısında bulan Çinari´nin etkisiz şutu kaleci Selmani´de kaldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Kapluhan xx, Ali Can Alp xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen x (Alaaddin dk. 65 x), Yunus Emre Çift x, Osman Çelik xx, Soner Gönül xx, Hasan Kılıç x (Çinari dk. 81 ?), Cihan Kahraman xx, Vukan Savicevic x (Berk dk. 56 x), Moryke Fofana xx (Melih Okutan dk. 56 x), Yasin Öztekin xx (Polat dk. 81 ?), Tomane x

Yedekler: Aykut, Hüseyin, Barış, Bah, Melih Altıkulaç,

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Beypiliç Boluspor: Selmani xx, Ali Keten xx, Emin Bayram xx, Fethi Özer xx, Mehmet Çınar x, Hakan Bilgiç x (Novak dk. 75 x), Abdurrahman Canlı x, Berk Yıldız xx, Bertu Özyürek x, Dejvi Bregu xx (Arda Köksal dk. 46 x), Kassongo x

Yedekler: Ömer, Abdoulaye, Arda Hilmi, Atamer, Talha, Ensar, Diyar, Erkam

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Yasin (dk. 22) (Samsunspor), Bregu (dk. 26) (Boluspor)

Kırmızı kart: Yunus Emre Çift (dk. 60) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Cihan, Yunus, Berk (Samsunspor), Abdurrahman, Ali Keten, Mehmet Çınar, Bertu (Boluspor)