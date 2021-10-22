Boluspor şansızlığını kırmak istiyor

Haber: Uğur Balaban

TFF 1. Ligin 9. haftasında deplasmanda Bursaspor’a 3-1 mağlup olan kırmızı beyazlı ekibimiz sahasında Menemenspor’u konuk edecek. Müsabaka Bolu Atatürk Stadyumu’nda yarın akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman’ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olacak. 4 haftadır galip gelemeyen kırmızı beyazlı ekibimizde Menemenspor maçı ile çıkış yakalamak şansızlığını kırarak galip gelmek istiyor.

Boluspor- Menemenspor maçları

Boluspor şu ana kadar Menemenspor ile 4 kez karşılaştı. Aralarında oynanan 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, Boluspor 1 maçta galip ayrılan taraf oldu. Geçtiğimiz sezon Bolu’da oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle son erdi. İzmir deplasmanında kırmızı beyazlı ekibimiz maçtan 3-0 galip ayrıldı.



