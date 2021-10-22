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Boluspor şansızlığını kırmak istiyor

Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig’in 10. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Menemenspor’u konuk edecek. Cumartesi akşamı saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT Avaz ve Bein Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak.

Boluspor şansızlığını kırmak istiyor

Haber: Uğur Balaban

TFF 1. Ligin 9. haftasında deplasmanda Bursaspor’a 3-1 mağlup olan kırmızı beyazlı ekibimiz sahasında Menemenspor’u konuk edecek. Müsabaka Bolu Atatürk Stadyumu’nda yarın akşam saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman’ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olacak. 4 haftadır galip gelemeyen kırmızı beyazlı ekibimizde Menemenspor maçı ile çıkış yakalamak şansızlığını kırarak galip gelmek istiyor.

Boluspor- Menemenspor maçları

Boluspor şu ana kadar Menemenspor ile 4 kez karşılaştı. Aralarında oynanan 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, Boluspor 1 maçta galip ayrılan taraf oldu. Geçtiğimiz sezon Bolu’da oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle son erdi. İzmir deplasmanında kırmızı beyazlı ekibimiz maçtan 3-0 galip ayrıldı.


 

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