Boluspor şanslı: Keçiörengücü sezonun gol yağmuruna tutulan takımlarından biri

Haber: Okay Özcan

Boluspor, Ankara deplasmanında lider Keçiörengücü'ne konuk olacak. Ankara ekibi ilk 7 haftada 16 gol kaydederek ligin bu haftaya kadar en çok gol atan ekibi konumunda. Boluspor ise topladığı 11 puanı, attığı 5 gol kalesinde gördüğü 3 golle kazandı. Ligin en az gol yiyen ekibi kırmızı beyazlılar savuınmadaki becerisi ile zirveye 3 puan daha yakın. Ev sahibi Keçiörengücü ise maç başına 2 golden fazla atan aynı zamanda 7 maçta kalesinde gördüğü 11 golle en çok gol yiyen ekiplerden biri.

GÖZLER BU MAÇTA

Başkent temsilcisi Keçiörengücü ile Boluspor'un mücadelesi zirve yarışında haftanın en önemli maçı olarak dikkat çekiyor. Maç eksiğine rağmen 3 puan geride bulunan Boluspor bu haftaya kadar oynadığı iki deplasman maçını da kazanmıştı. Keçiörengücü ise evinde oynadığı 3 maçın ikisini kazanırken, sahasında Bodrumspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022, 15:14