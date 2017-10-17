Haber: Semih Baykal

Boluspor Kulübü taziye mesajında şu ifadelere yer verdi “Bolu/Geredeli Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki İlhan Sezer'in Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Geredeli Şehidimiz İlhan Sezer, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Şehidimiz, Cenaze namazı sonrasında NuhörenKöyü mezarlığında defnedilecek. Şehidimiz İlhan Sezer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz”