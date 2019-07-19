Boluspor Seth’i gündemine aldı

Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, Malatyaspor forması giyen Sincere Seth’i gündemine aldı. Stoper ve sağ bek pozisyonunda kadrosuna takviye yapmak isteyen kırmızı beyazlılar, Yeni Malatyaspor’dan Sincere Seth'i kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor. Nijeryalı Seth, 2017’den bu yana Malatya ekibinde forma giyiyordu.Görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söylenirken bir iki güne kadar Sincere Seth'i Bolu’ya davet etmesi bekleniyor. Boluspor sol bek mevkii için de Bülent Cevahir’i gündemine aldı. Bu oyuncu içinde Yeni Malatyaspor ile görüşülürken Bülent Cevahir’in de Boluspor’a yakın olduğu gelen bilgiler arasında.