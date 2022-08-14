Boluspor sevdalıları deplasmanda takımı yalnız bırakmadı!



Haber: Uğur Balaban

Boluspor Spor Toto 1. Lig’de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Manisa FK’nın konuğu oldu. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadelede bir kişi eksik oynayan Boluspor, Ibrahima Balde'nin 90+2'de attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun, yeni sezonda deplasmanyasağını kaldırmasının ardından, Bolu’dan Manisa’ya çıkartma yapan Boluspor taraftarları takımını deplasmanda yalnız bırakmadı. 90 dakika boyunca desteğini esirgemeyen Boluspor sevdalıları, 90+2’de gelen golle birlikte Manisa’yı inletti.

Boluspor Başkanı Savaş Abak ve yönetimi de takımını yalnız bırakmadı

Spor Toto 1.Ligin ilk haftasında deplasmanda Manisa FK’yı deplasmanda mağlup eden Boluspor’da Başkan Savaş Abak ve Yönetim Kurulu Manisa deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Manisa FK deplasmanına giden Başkan Abak ve yöneticiler heyecanla maçı takip ederken maç sonunda 10 kişi ile alınan galibiyetin haklı gururunu yaşadılar. Maç sonunda Başkan Savaş Abak ve yönetim kurulu Boluspor taraftarını arkasına alarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.