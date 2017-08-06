Haber: Esra Öztürk

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ilk olarak Boluspor U21 takımı antrenör Fatih Ateş’i cezalandırmıştı. BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu FATİH ATEŞ'in, 07.06.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BOLUSPOR U21 Ligi Süper Kupa Final Müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Karar Boluspor-Giresunspor U21 maçında uygulanacak.

Tribünler ve 2 futbolcu da cezalı

Boluspor’un geçtiğimiz sezon Göztepespor ile Bolu’da oynadığı Play-Off 2.maçı sonrası PFDK’dan bir ceza daha gelmişti. Verilen kararlarda, “BOLUSPOR Kulübünün, 29.05.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig Play off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON C, KAPALI A bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübü sporcusu ANDRE CLARINDO DOS SANTOS'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” denilmişti. Bu cezalar içerde oynanacak olan Giresunspor maçında uygulanacak. Diğer yandan Alim de kırmızı kart cezası nedeniyle Giresunspor maçında yok.