Boluspor Sezonu Açtı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Teknik direktör Ahmet Taşdemir ile anlaşan kırmızı beyazlılar ilk çalışmasını alt yapı koordinatörü Yılmaz Özen eşliğinde yaptı. Sözleşmesi devam eden oyuncuların yanı sıra kiralıktan dönen futbolcuların katıldığı antrenmanı çok sayıda yöneticide takip etti.

Genç Teknik Adam İlk Çalışmada...

Boluspor'da 8 Ağustos'ta yapılan kongre sonrası devam eden teknik direktör arayışları Ahmet Taşyürek ile sona ererken, genç teknik adam kırmızı beyazlı takım ile ilk antrenmanına çıktı. Önceki gün Bolu'ya gelen ve akşam çalışmasına katılan teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetim ile bir araya geldikten sonra kulüp çalışanları ve futbolcularla tanıştı. Ekibimizin 18.00'da yaptığı antrenmana yardımcıları ile katılan genç teknik adam Boluspor'da ki görevine resmen başlamış oldu. Antrenman sonrası transfer için yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Taşyürek'in ön rapor verdiği iç ve dış transfer için bu hafta transfer komitesi ile yoğun bir mesai harcayacağı öğrenildi.