Boluspor sezonu noktalıyor



Haber: N. HalidAltundal

Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Raşit Yorgancılar’ınyardımcılıklarını Deniz Turgut ve Muhammet Yumak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Sahasında Eskişehirspor’u konuk edecek olan kırmızı beyazlı takımımız, ligde oynadığı 33 karşılaşmada topladığı 39 puanla 12. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda ligde kalmayı garantileyen kırmızı beyazlı ekibimiz, ligin son haftasında Eskişehirspor ile formalite maçına çıkacak.

Eskişehirspor ise 8 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Önceki haftalarda ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor bu sezon TFF 1. Ligdeki son maçına çıkıyor.

Ligin ilk yarısında Eskişehir’de oynanan müsabakayı BolusporFethi Özer ve Hamza

Gür’ün golleriyle 2-0 kazanmıştı.