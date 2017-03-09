Haber: Esra Öztürk

İlk sınavında cumartesi günü 27 puanla 11. sırada yer alan Denizlispor’u konuk olacak olan Boluspor, ardından en önemli rakiplerinden 39 puana sahip 4. Giresunspor’la ile içerde kapışacak. 26. haftada ligde kalmayı hedefleyen Gaziantep BŞB’ye konuk olacak olan kırmızı-beyazlı ekip, zorlu seriyi ilk 2 sırayı kovalayan Göztepespor’u ağırlayarak bitirecek. Boluspor,6.Balıkesirspor’la da 30. haftada, şu an 2.lik koltuğunda oturan Evkur Yeni Malatyaspor ile 33.haftada karşı karşıya gelecek. Öte yandan Boluspor’un bu haftaki rakibi Denizlispor, son 6 haftada galibiyet yüzü göremedi. Ege temsilcisi, bu periyotta Yeni Malatya, Sivasspor ve Samsunspor’a yenilirken, Bandırma, Adana Demir ve Mersin İdmanyurdu ile berabere kaldı. İlk yarıda Bolu’da oynanan maçı Boluspor Diarra ve Poepon’un golleriyle 2-0 kazandı.