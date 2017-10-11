Haber: Semih BAYKAL

Lig maçlarında kırmızı-beyazlıların attığı toplam 43 gole, sarı-lacivertliler 45 golle karşılık verdi.2012-2013 sezonunda yapılan maçlarda Boluspor Bolu'da 1-1 berabere kalırken, Ankara'daki karşılaşmayıbaşkent temsilcisi 1-0 kazandı.

BOLU'DAKİ MAÇLAR

İki ekip arasında Bolu'da yapılan lig maçlarında da Ankaragücü'nün'ın üstünlüğü göze çarpıyor.Kırmızı-beyazlılar, Bolu'da yapılan 22 lig maçının 11'i kazanırken, 9beraberlik alıp, 2 kez de yenildi.Boluspor, attığı 43gole karşılık kalesinde 45 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Bolusporile Ankaragücü arasındaki en farklı skor, 1975 ve 1990 yıllarında Bolu stadında oynanan maçlardakaydedildi iki maçtada 4-0’lık üstünlük sağlayan takım Boluspor oldu.Boluspor,Ankaragücü ile ligde yaptığı son 9 maçın 1'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, sadece 1990-91sezonun birinci yarısında Ankara'da yapılan son maçı 4-0 kazandı.1970-71 sezonunda başlayan rekabet 2012-2013 sezonunda sona ermişti.5 yıllık aradan sonra ezeli rekabetyeniden başladı.

SON 10 MAÇ

Boluspor ile Ankaragücü arasında yapılan son 10 sezon lig maçında alınan sonuçlar şöyle:

2012/13 Ankaragücü - Boluspor 1-0

Boluspor - Ankaragücü 1-1

1991/92 Ankaragücü - Boluspor 3-0

Boluspor - Ankaragücü 1-1

1990/91 Boluspor - Ankaragücü 0-0

Ankaragücü - Boluspor 1-1

1989/90 Ankaragücü - Boluspor 0-4

Boluspor - Ankaragücü 1-1

1988/89 Ankaragücü - Boluspor 1-0

Boluspor - Ankaragücü 1-0

1987/88 Ankaragücü - Boluspor 4-1

Boluspor - Ankaragücü 2-0

1986/87 Ankaragücü - Boluspor 0-0

Boluspor - Ankaragücü 1-1

1984/85 Ankaragücü - Boluspor 2-0

Boluspor - Ankaragücü 0-2

1983/84 Boluspor - Ankaragücü 3-0

Ankaragücü - Boluspor 1-1

1982/83 Ankaragücü - Boluspor 1-0

Boluspor - Ankaragücü 1-0