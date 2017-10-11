Haber: Semih BAYKAL
Lig maçlarında kırmızı-beyazlıların attığı toplam 43 gole, sarı-lacivertliler 45 golle karşılık verdi.2012-2013 sezonunda yapılan maçlarda Boluspor Bolu'da 1-1 berabere kalırken, Ankara'daki karşılaşmayıbaşkent temsilcisi 1-0 kazandı.
BOLU'DAKİ MAÇLAR
İki ekip arasında Bolu'da yapılan lig maçlarında da Ankaragücü'nün'ın üstünlüğü göze çarpıyor.Kırmızı-beyazlılar, Bolu'da yapılan 22 lig maçının 11'i kazanırken, 9beraberlik alıp, 2 kez de yenildi.Boluspor, attığı 43gole karşılık kalesinde 45 gol gördü.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Bolusporile Ankaragücü arasındaki en farklı skor, 1975 ve 1990 yıllarında Bolu stadında oynanan maçlardakaydedildi iki maçtada 4-0’lık üstünlük sağlayan takım Boluspor oldu.Boluspor,Ankaragücü ile ligde yaptığı son 9 maçın 1'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, sadece 1990-91sezonun birinci yarısında Ankara'da yapılan son maçı 4-0 kazandı.1970-71 sezonunda başlayan rekabet 2012-2013 sezonunda sona ermişti.5 yıllık aradan sonra ezeli rekabetyeniden başladı.
SON 10 MAÇ
Boluspor ile Ankaragücü arasında yapılan son 10 sezon lig maçında alınan sonuçlar şöyle:
2012/13 Ankaragücü - Boluspor 1-0
Boluspor - Ankaragücü 1-1
1991/92 Ankaragücü - Boluspor 3-0
Boluspor - Ankaragücü 1-1
1990/91 Boluspor - Ankaragücü 0-0
Ankaragücü - Boluspor 1-1
1989/90 Ankaragücü - Boluspor 0-4
Boluspor - Ankaragücü 1-1
1988/89 Ankaragücü - Boluspor 1-0
Boluspor - Ankaragücü 1-0
1987/88 Ankaragücü - Boluspor 4-1
Boluspor - Ankaragücü 2-0
1986/87 Ankaragücü - Boluspor 0-0
Boluspor - Ankaragücü 1-1
1984/85 Ankaragücü - Boluspor 2-0
Boluspor - Ankaragücü 0-2
1983/84 Boluspor - Ankaragücü 3-0
Ankaragücü - Boluspor 1-1
1982/83 Ankaragücü - Boluspor 1-0
Boluspor - Ankaragücü 1-0
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