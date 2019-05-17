Boluspor Son Maçta Kazandı

Haber: Gökhan Aksoy

İddiasız 2 takımı karşı karşıya getiren mücadeleyi sadece 150 taraftar izledi. Zaman zaman yönetim istifa seslerinin yükseldiği müsabakanın ilk yarısını Boluspor 1-0 önde tamamladı. 2.yarısı yağmur altında oynanan maçı 3-2 kazanan kırmızı-beyazlılar sezonu 9.sırada bitirdi. STAT: Atatürk HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Serdar İla (xxx) BOLUSPOR: Sabri (xxx) Bahadır (xx), Sebaihi (xx) (Dk. 70 Erkan xx), Akabueze (xxx), İshak (xx), Muhammed (xxx), Dimov (xx), Batuhan (xx) (Dk. 86 Mustafa Çınar), Burak Asan (xx) (Dk. 81 Mutlu xxx), Hayrullah (xx), Burak Bekaroğlu (xxx) ESKİŞEHİRSPOR: Melih (x) Fevzi (xx), Furkan (xx), Issah (xxx), Bedirhan (xx), Talha (xx) (Dk. 46 Metehan xx), Mehmet Özcan (xx), Furgan Polat (x) (Dk. 68 Alperen xx), Sissoko (xx), Sekidika (xx), Milinkoviç x (Dk. 60 Mete Kaan xx) GOLLER: Dk. 27 Burak Bekaroğlu, Dk. 54 Akabueze, Dk. 84 Mutlu (Boluspor) Dk. 83 (KK) Dimov, Dk. 90+2 Sekidika (Eskişehirspor) SARI KARTLAR: İshak, Bilal Sebaihi, Burak Asan (Boluspor) Maçtan Dakikalar 13'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Sebaihi'nin şutu savunmaya çarpıp az farkla dışarı çıktı. 14'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Muhammed'in ara pasında topla buluşan Batuhan'ın düzgün vuruşunu kaleci Melih güçlükle kornere çeldi. 23'üncü dakikada savunma arkasına atılan derinlemesine pasta hareketlenen Sekidika kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sekidika'nın şutunu kaleci Sabri kurtarırken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 27'nci dakikada İshak'ın ceza sahası içine kullandığı köşe vuruşunda Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 54'üncü dakikada Eskişehirspor ceza sahası içinde karambol oluştu. Karambolden faydalanan Akabueze'nin şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. 83'üncü dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Dimov'un ters vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi: 2-1. 84'üncü dakikada Boluspor atağında ceza sahasına giren Mutlu'nun şutunda top ağlarla buluştu: 3-1. 90+2'nci dakikada Eskişehirspor'un kullandığı köşe vuruşunda kafa vuran Sekidika'nın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 3-2.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 19:11