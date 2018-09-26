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26 Eylül 2018 Çarşamba
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    • Boluspor sürprize izin vermedi

    Boluspor Ziraat Türkiye Kupası 3.eleme turu maçında sahasında Payasspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan kırmızı beyazlılar kupada yoluna devam etti.

    26 Eylül 2018 Çarşamba 21:13
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    Boluspor sürprize izin vermedi
    Haber:Esra Öztürk Kırmızı beyazlılar mücadeleye Boluspor Ziraat Türkiye Kupası 3.eleme turu maçında sahasında Payasspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar mücadeleye Gökhan Köstereli, Berkay Dabanlı, Dimov, Mutlu Güler, Hayrullah Bilazer, Burak Asan, Yusuf Emre Gültekin, Umut Gündoğan, İsmail Haktan Odabaşı, Billal Sebaihi, Batuham Altıntaş 11 ile sahaya çıktı. 11 ile sahaya çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Boluspor ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başladı. Bir çok gol pozisyonundan yararlanamayan kırmızı beyazlılar aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu. 45’inci dakikada Batuhan’ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İsmail Haktan Odabaşı rakip fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Bu golle birlikte ilk yarı sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Payasspor olmasına rağmen 50’inci dakikadan sonra Boluspor yeniden oyun üstünlüğünü ele aldı. Karşılaşmanın 62’inci dakikasında sahneye çıkan Melih Okutan ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı harika vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 72’inci dakikada organize gelişen Boluspor atağında Etoundi’nin pasında topla buluşan Umut Gündoğan yerden şutuyla bir kez daha rakip fileleri havalandırdı ve skoru 3-0’a getirdi. 77’inci dakikada Boluspor kalesinde etkili olan Payasspor’da ceza sahasında topla buluşan Hayri Mert Boluspor filelerini havalandırdı. Mücadelede son noktayı ise Umut Gündoğan koydu. Karşılaşmanın 89’uncu dakikasında İsmail Haktan’ın sağ kanattan ortasında boş durumda bulunan Umut Gündoğan maçın skorunu tayin eden golü attı. Sahadan 4-1 galip ayrılan kırmızı beyazlılar kupada yoluna devam etti. Maçtan Dakikalar: 8’inci dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında İsmail Haktan Odabaşı soldan ceza sahasına girdi. Şutunda savunmaya çarpan top az farkla dışarı çıktı. 10’uncu dakikada Payasspor’da Çetin Turan’ın ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top az kornere çıktı. 12’inci dakikada sol kanattan Billal Sebaihi’nin ortasına iyi yükselen Daniel Dimov’un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 15’inci dakikada ceza sahası dışından Umut Gündoğan’ın sert şutu az farkla dışarı çıktı. 26’ıncı dakikada ceza sahasına giren Batuhan Altıntaş’tan önce araya giren Payasspor savunması araya girdi. 32’inci dakikada İsmail Haktan’ın köşe vuruşunu kaleci İsmail Çetin kornere çeldi. 45’inci dakikada Batuhan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan İsmail Haktan yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı sonucu Boluspor 1-0 Payasspor İkinci yarıya Boluspor oyuncu değişikliği ile başladı. Yusuf Emre Gültekin saha kenarına gelirken, Melih Okutan oyuna dahil oldu. 52’inci dakikada soldan içeri kat eden Melih’in ceza sahası ön çizgisi üstünden şutu az farkla auta çıktı. 53’üncü dakikada maçın ilk sarı kartı Payasspor’dan İhsan Uğur’a çıktı. 56’ıncı dakikada Payasspor’da oyuncu değişikliği yapıldı. Çetin Turan saha kenarına gelirken, Furkan Ulus oyuna dahi oldu. 58’inci dakikada Boluspor’da Burak Asan sarı kart gördü. 60’ıncı dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde boş durumda bulunan İhsan Uğur’un kafa vuruşu kaleci Gökhan Köstereli’de kaldı. 62’inci dakikada Boluspor’da oyuncu değişikliği yapıldı. Batuhan saha kenarına gelirken Franck Etoundi oyuna dahil oldu. 62’inci dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında ceza sahası ön çizgisi üzerinde Etoundi pasında topla buluşan Melih Okutan şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 68’inci dakikada Payasspor’da oyuncu değişikliği yapıldı. Fevzi Can’ın yerine Halil Çöl oyuna dahil oldu. 70’inci dakikada gelişen Payasspor atağında soldan ceza sahasına giren Hayri Mert’in sert şutunda kaleci Gökhan Köstereli topu kornere çeldi. 71’inci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde savunmadan ileri çıkan İhsan Uğur’un kafa vuruşu direkte patladı. 71’inci dakikada kornerden dönen topta hızlı çıkan Boluspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Billal’ın şutunu kaleci çeldi. 72’inci dakikada organize gelişen Boluspor atağında Etoundi’nin pasında topla buluşan Umut Gündoğan yerden şutuyla bir kez daha rakip fileleri havalandırdı. 76’ıncı dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında İsmail Haktan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Melih’in şutu az farkla dışarı çıktı. 77’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hayri Mert Boluspor filelerini havalandıran isim oldu. 83’üncü dakikada Boluspor’da oyuncu değişikliği. Billal Sebaihi oyundan çıkarken Akabueze oyuna dahil oldu. 87’inci dakikada Payasspor’da oyuncu değişikliği yapıldı. Kemal Samet’in yerine Sezer Çelik oyuna dahil oldu. 89’uncu dakikada sağ kanattan İsmail’in pasında Umut Gündoğan fileleri bir kez daha havalandırdı ve farkı yeniden 3’e çıkardı. Maç Sonucu Boluspor 4-1 Payasspor Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Murat Altan
    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Ziraat, Türkiye, Kupası, 3.eleme

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