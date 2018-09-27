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27 Eylül 2018 Perşembe
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    • Boluspor sürprize izin vermedi

    Boluspor Ziraat Türkiye Kupası 3.eleme turu maçında sahasında Payasspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan kırmızı beyazlılar kupada yoluna devam etti.

    27 Eylül 2018 Perşembe 12:24
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    Boluspor sürprize izin vermedi

    HABER:Gökhan Aksoy

    Kırmızı beyazlılar mücadeleye Boluspor Ziraat Türkiye Kupası 3.eleme turu maçında sahasında Payasspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar mücadeleye Gökhan Köstereli, Berkay Dabanlı, Dimov, Mutlu Güler, Hayrullah Bilazer, Burak Asan, Yusuf Emre Gültekin, Umut Gündoğan, İsmail Haktan Odabaşı, BillalSebaihi, Batuham Altıntaş 11 ile sahaya çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Boluspor ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başladı. Bir çok gol pozisyonundan yararlanamayan kırmızı beyazlılar aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu. 45’inci dakikada Batuhan’ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İsmail Haktan Odabaşı rakip fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Bu golle birlikte ilk yarı sona erdi.

    İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Payasspor olmasına rağmen 50’inci dakikadan sonra Boluspor yeniden oyun üstünlüğünü ele aldı. Karşılaşmanın 62’inci dakikasında sahneye çıkan Melih Okutan ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı harika vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 72’inci dakikada organize gelişen Boluspor atağında Etoundi’nin pasında topla buluşan Umut Gündoğan yerden şutuyla bir kez daha rakip fileleri havalandırdı ve skoru 3-0’a getirdi. 77’inci dakikada Boluspor kalesinde etkili olan Payasspor’da ceza sahasında topla buluşan Hayri Mert Boluspor filelerini havalandırdı. Mücadelede son noktayı ise Umut Gündoğan koydu. Karşılaşmanın 89’uncu dakikasında İsmail Haktan’ın sağ kanattan ortasında boş durumda bulunan Umut Gündoğan maçın skorunu tayin eden golü attı. Sahadan 4-1 galip ayrılan kırmızı beyazlılar kupada yoluna devam etti.

    Maçtan Dakikalar:

    8’inci dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında İsmail Haktan Odabaşı soldan ceza sahasına girdi. Şutunda savunmaya çarpan top az farkla dışarı çıktı.

    10’uncu dakikada Payasspor’da Çetin Turan’ın ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top az kornere çıktı.

    12’inci dakikada sol kanattan BillalSebaihi’nin ortasına iyi yükselen Daniel Dimov’un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

    15’inci dakikada ceza sahası dışından Umut Gündoğan’ın sert şutu az farkla dışarı çıktı.

    26’ıncı dakikada ceza sahasına giren Batuhan Altıntaş’tan önce araya giren Payasspor savunması araya girdi.

    32’inci dakikada İsmail Haktan’ın köşe vuruşunu kaleci İsmail Çetin kornere çeldi.

    45’inci dakikada Batuhan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan İsmail Haktan yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

    İlk yarı sonucu Boluspor 1-0 Payasspor

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Ziraat, Türkiye, Kupası, 3.eleme

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