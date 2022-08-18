Boluspor taraftarı ile buluşuyor

Haber: Uğur Balaban

Boluspor 2022-23 sezonu Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda, 10 kişi kaldığı Manisa FK maçının son dakikalarında bulduğu golle 1-0 galip gelerek sezona 3 puanla başlamıştı. Gençlerbirliği ise sezonun ilk maçında sahasında konuk ettiği Altınordu ile 3-3 berabere kaldı. Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 21.00’da başlayacak mücadele ile Boluspor taraftarı ile bu sezon ilk kez buluşacak. Karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Suat Güz ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yakup Özhan olacak.

Geçtiğimiz sezon iki takımın arasında oynanan müsabakalarda Boluspor Başkent deplasmanında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Boluspor 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Bolu’da oynanan karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlamayı başardı. Karşılaşmada Boluspor’un gollerini Kabongo Kassongo, Gökhan Karadeniz ve Berk Yıldız kaydetti.

Boluspor’un geçtiğimiz hafta oynadığı Manisa FK deplasmanında Başkan Savaş Abak ve Boluspor yöneticileri takımı yalnız bırakmadı. Sait Karafırtınalar Gençlerbirliği maçı öncesinde yaptığı açıklamada "Bizim için zor bir maç olacak, kolay olmayacak. Ligin diri ve genç takımlarından biriyle oynayacağız. Bizim ona göre de planlarımız var. İnşallah bu maçta da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Boluspor taraftarları Gençlerbirliği maçı öncesinde maç biletlerini, passo.com.tr’den ve Bolu Atatürk Stadyumu’ndan alabilecek. Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise “Spor Toto 1. Lig 2022-23 sezonu kombine satışları 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 17.00’de sona eriyor” denildi.