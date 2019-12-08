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Boluspor Taraftarı İsyan Etti!

Boluspor Taraftarı sanaldan kötü gidişe isyan etti! Kırmızı-beyazlılar yönetimin istifasını istiyor.

Boluspor Taraftarı İsyan Etti!

Haber: Aysun Beykoz

Cumartesi Günü Hatayspor ile oynanan Spor Toto 1.Lig 14.hafta maçında 3-0 mağlup olan Boluspor taraftarları isyan bayrağını çekti. Sanal alemde Necip Çarıkçı ve yönetimini ile Osman Hocayı bombardımana tutan Kırmızı-beyazlı taraftarlar; "Lige Kötü başlayan ve Sezona kötü devam eden Boluspor’da Her sene aynı şey" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Kırmızı-beyazlı taraftarlar takımın galip gelme alışkanlığını kazanmasının şart olduğunu futbolcuların daha özverili olması gerektiğini belirttiler. Eğer böyle devam ederse takımın küme düşeceğini ve buna sebep oalanların vebalini kimsenin ödeyemeyeceğini dile getirdiler.

Esra Perçin

Esra Perçin

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