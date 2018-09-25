HABER:Gönül Olutürk

Spor Toto 1.Ligin 7.haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Boluspor’da taraftara güzel haber. Geride kalan 6 haftada kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda taraftarından yoksun oynayan kırmızı beyazlılarda İstanbulspor maçı için ilk olarak belirlenen kontenjan sayısı, Boluspor yönetiminin talebi doğrultusunda arttırıldı. İlk olarak 225 olarak belirlenen kontenjan sayısı 381’e yükseltildi. İstanbulspor - Boluspor maçının misafir tribün biletleri 27 Eylül Perşembe günü saat 13.00'de satışa çıkacaktır.