Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediyespor Kulübü işletmeciliğini yaptığım Kültür Park Katlı Otoparkı, Cumartesi günü oynanacak olan Boluspor-Manisaspor maçında saat 17:00 ila 21:00 saatleri arası taraftara ve halka ÜCRETSİZ hizmet verecek. Konuyla ilgili olarak Bolu Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle: “Boluspor’un play-off yolundaki kritik maçta “20.05.2017 Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Boluspor-Manisapor maçında, işletmeciliğini yaptığımız Kültür Park Katlı Otoparkımız saat 17:00 ila 21:00 saatleri arası Büyük Taraftarımıza ve Halkımıza ÜCRETSİZ hizmet verecektir. Cumartesi günü oynanacak olan maça gelen taraftarlarımız yukarıda belirtilen saatleri arasında otoparkımızdan ücretsiz yararlanabilecektir. Haydi Bolu, Sende tribündeki yerini al.“