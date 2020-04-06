Boluspor Taraftarına Selam Gönderdi

Haber: Ceylan Beykoz

Sadece Brezilya'yı değil, dünyanın tamamını etkileyen bir salgından bahsediyoruz şu günlerde. Bizim ülkemizde de durum kesinlikle bundan farklı değil. Brezilya da bu konunun acılarını çekiyor şu anda. Şu ana kadar 140'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini okuyoruz biz de burada. Ayrıca 4 bin 300'ün üzerinde pozitif koronavirüs vakası var bugünlerde... Bu nedenle Brezilya'da durumun son derece üzücü noktalarda olduğunu söyleyebilirim. Ben son dönemde fazlasıyla evde kaldım. Evden pek çıktığım söylenemez. Aynı zamanda kendi şirketim var. O şirketim aracılığıyla, S Sports aracılığıyla evimde antrenmanlara da devam ediyorum. Şirketimle bağlantılarımı sürdürüyorum. Evde kendi imkanlarımla hem vaktimi geçirmeye hem de idmanlarımı yapmaya çalışıyorum. Bol bol film-dizi seyrediyorum. Evde, koltuğumda, masamda, sandalyemde, kendi imkanlarımla yapabileceğim antrenmanları yapmaya çalışıyorum. Sizin dediğiniz gibi sadece Brezilya'da değil, tüm dünyada durum böyle.

"TÜRK HALKINA KUCAK DOLUSU SEVGİLER GÖNDERİYORUM"

Çok özlüyorum onları gerçekten. Buradan onlara kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Gerek Fenerbahçe, gerek Boluspor tarafları, onların yanında tüm Türk halkına bunu söylemek istiyorum. Gerçekten hayatımda iz bıraktılar. Her zaman kalbimdeler. Çok istiyorum bir gün tekrar Türkiye'ye dönmek. Bu Şampiyonlar Ligi Finali oynanabilirse Türkiye'de oynanacak. Bu Problemleri geride bırakırsak o maça gelmek istiyorum ve bu hasreti gidermek istiyorum.