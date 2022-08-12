Boluspor taraftarından tam destek



Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor’un Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesislerin önünde toplanan kalabalık taraftar gurubu yönetim ve futbolcularla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundular. Bu sezon her seneden daha fazla şampiyonluğa inandıklarını belirten kırmızı beyazlı taraftarlar her zaman takıma destek olacaklarını belirttiler.

Taraftar liderleri başarı için kenetlenmenin önemine değinirken, teknik direktör Sait Karafırtınalar bu desteğe sahada en iyi cevabı vereceklerini belirtti.

Sait Karafırtınalar taraftarların ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Sait Hoca yaptığı açıklamada “Ayağınıza sağlık. Buraya gelmeniz bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Sonuç ne olur bilmiyorum ama istediğiniz mücadeleyi mutlaka sahada göreceksiniz. Arkadaşlar yaklaşık 2 aydır çalışıyorlar. Yağmur, çamur, sıcak demeden gideceğimiz yerde çok kolay bir yer değil. Ama o mücadeleyi vereceğiz. Burayı en iyi şekilde temsil edeceğiz arkadaşlarımla. Bundan hiç şüpheniz olmasın. O mücadeleyi sahada yaptığımızda, sizin desteğinizi arkamıza aldığımızda başaramayacağımız bir şey yok. Her şey için teşekkür ediyorum” diye konuştu .