Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor aylar sonra bir lig maçında taraftarı ile buluşurken, zorlu maçta kendilerine desteklemeye gelen kırmızı beyazlılara 3 puanı hediye edemedi.Geçtiğimiz sezon Play-Of yarı finali 2. maçında Atatürk Stadyumunu dolduran binlerce taraftarı önünde rakibi Gazişehir Gaziantep'e yenilen ve maç sonrası çıkan olaylar nedeniyle ceza alan Boluspor, bu sezon ilk kez kendi saha ve seyircisi önünde bir lig maçına çıktı. Kırmızı beyazlı ekibe gönül verenler aylar sonra takımlarını desteklemek için Atatürk stadyumundaki yerlerini almalarına karşın 16. dakikada yaşadıkları gol sevinci maç sonunda yaşamak istedikleri galibiyet sevinci içi yeterli olmadı.

Boluspor bu sezon oynadığı 4 iç saha maçından 2 galibiyet 2 beraberlik çıkarmayı başardı. Kırmızı beyazlı ekip ilk 3 iç saha maçını taraftarından yoksun oynamış, bu maçta bazı bloklar yine Play-Off yarı final maçında çıkan olaylar nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.