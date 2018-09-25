HABER:Gökhan Aksoy

Geçtiğimiz sezondan kalan maçtan dolayı Spor Toto 1. ligin ilk 3 saha maçında taraftarından yoksun sahaya çıkan Boluspor, hafta içinde oynayacağı kupa maçı ile aylar sonra Bolu Atatürk stadyumunda bir resmi maçta taraftarı ile buluşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda, 26 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynayacak olan Payasspor maçında tur arayacak olan kırmızı beyazlılar, bu maçın bilet fiyatlarını da açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada belirlenen bilet fiyatları şu şekilde;

Numaralı;20 TL

Kapalı;10TL

Maraton;10TL

Kale Arkası;10TL

Misafir Tribün;10TL