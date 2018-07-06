Haber: Kasım Şahin
Son zamanlarda ülkemizin gündemine oturan çocuk ölümlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye’nin gündemine oturan kayıp Eylül ve Leyla isimli çocukların cansız bedenlerine ulaşılması herkese “Yeter artık” dedirtti. Ankara’da kaybolan Eylül’ün katledilmesi ve Ağrı’da kaybolan Leyla’nın cansız bedenlerine ulaşılması ile başlayan Vicdan Yürüyüşlerine Bolusporlu taraftar grubu Yarenler de sessiz kalmadı. Bolusporlu taraftarların ilimizde çocuk ölümlerine tepki amacıyla yürüyüş yapmak için Bolu Valiliğine dilekçe verdiği öğrenildi. Taraftarların izin alınmasının ardından 8 Temmuz Pazar günü yürüyüşü gerçekleştireceği belirtildi.
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