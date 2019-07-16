Boluspor taraftarlarından örnek bir hareket daha

Haber: Esra Öztürk

Bolu Behiye Baysal Ortaokulu 7’nci sınıfta okuyan ve yakalandığı Lösemi hastalığı nedeni ile Hacette Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji Bölümü’nde tedavi gören 12 yaşındaki İlayda Özen için Boluspor taraftarlarından örnek bir hareket geldi. Valilik önünde bulunan Kızılay kan toplama aracı önünde toplanacak olan kırmızı beyazlılar İlayda için kan verecek lösemi hastası genç kız için bir umut olmaya çalışacak. Kırmızı beyazlıların sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları duyuruda şu ifadelere yer verildi. “17 Temmuz 2019 Çarşamba (Yarın) Saat 19:00'da Kent Meydanı (Valilik Önü) Kızılay aracının önünde toplanıp hep birlikte İLAYDA kardeşimiz için kan veriyoruz. Bütün Bolu halkını ve büyük Boluspor taraftarlarımızı İLAYDA kardeşimiz için kan vermeye davet ediyoruz. İlayda kardeşimizin yüzünden gülücükler eksik olmasın.”