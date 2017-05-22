Haber: Esra Öztürk

1965 yılında kurulan Boluspor’da golcü isim Rydell Poepon en golcü yabancı isim olarak tarihe geçmeyi başardı. Son maçta filelere tam 4 gol bırakan Hollandalı golcü Boluspor’un tüm golcülerini geride bıraktı. Poepon 20 golle ligde play-off maçları öncesinde gol krallığında 3.sırada yer aldı. Ancak siyahi isim Boluspor’da daha önce 16 gol atarak rekoru elinde bırakan Prijovic’i de geçti. Boluspor’da son yıllarda Barış Önder 18, Murat Bölükbaş ve Aytek Çöltekin 15’er gol atmıştı. Poepon play-off maçlarında da gol atarak rekoru da daha da geliştirmeye çalışacak.