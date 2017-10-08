Haber: Esra Öztürk

Boluspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, “Boluspor tehlikeli bir rakip. Yeni transferleri yeni uyum sağlamaya başladı. Geçen hafta aldıkları yenilgiden sonra bu maç onlar için de önemli bir hale geldi” diye konuştu. En büyük destekçilerinin yine taraftar olduğunu belirten Kartal,“Son Gaziantepspor maçından da görüldüğü gibi maçlar çok zorlu geçiyor. O maçın ilk yarısında iyi değildik. TV’den pek görülmüyor ama saha gerçekten kötü. Bir de rakip zaten sıkıntılı olduğu için beraberlik üzerine bir oyun oynadı. İkinci yarıdaki hamlelerimizle oyunu çevirmeyi başardık. Ayrıca alınan sonuçlara bakıldığında herkes birbirini yenecek güçte. O nedenle dikkatli olmamız lazım. Boluspor’u hafife alırsak hata ederiz. Bu maçtaki en büyük gücümüz yine taraftarımız olacak. Dolu tribünler önünde iyi bir baskıyla kazanabileceğimizi düşünüyorum. Seriyi devam ettirmek istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için iç sahada ne kadar çok puan toplarsak o kadar faydamıza olacak.” ifadelerini kullandı.