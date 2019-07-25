Boluspor tek golle kaybetti

Haber:Esra Öztürk

Boluspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1.lig takımlarından Osmanlıspor ile Karaçayır’da karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Osmanlıspor’a 1-0 mağlup oldu. Boluspor teknik direktörü Giray Bulak, yedek ağırlıklı bir kadro ile Osmanlıspor karşısına çıktı. Kırmızı beyazlıların ilk on birinde Sabri, Erkan, Alimardon, Burak, Sinan, Mustafa, Keita, Furkan, Tombara, Fethi, Abdurrahman yer aldı. Yedek kulübesinde ise, Cengizhan, Oğuzhan, Bahadır, Mert Meriç, Emirhan, Furkan, Yasin, Muhammed, Tunahan, Mertcan yer aldı.

Osmanlıspor ise Boluspor karşısına; Bahadır, Oğuz, Melih, Kasım, Tamer, Halil İbrahim, Barış, Doğukan, Okan, Wamba, Furkan on biri ile çıktı.

Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada ki tek gol Osmanlıspor’dan geldi. Mücadelenin 45.dakikasında Boluspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Tamer, Abdurrahman’ın müdahalesi sonrası yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Okan Deniz topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İki takımda ikinci yarıda birçok oyuncu değişikliğine gitti. Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Boluspor, hazırlık maçında Osmanlıspor’a 1-0 mağlup oldu.

Kırmızı beyazlılarda, üç oyuncu denemeye getirilirken Kırgızistan’dan gelen Alimardon, etkili oyunuyla dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 17:44