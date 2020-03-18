Boluspor Tesislerini Dezenfekte Ettirdi

Haber: Aysun Beykoz

Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) son olarak Türkiye’de de etkisini gösterdi. Ülke çapında alınan tedbirler kapsamında insanların toplu olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Türkiye’de virüsün ortaya çıkmasının ardından spor müsabakalarında maçların seyircisiz oynanması kararı alınırken, spor kulüpleri, salgına karşı önlemler almaya başladı. Boluspor Kulübü de bu kapsamda, futbolcuların ve tesis çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla kulüp tesislerin dezenfekte çalışması yaptı. Boluspor Karaçayır Kulüp Tesisleri’nde, özel kıyafetli ekipler tarafından ortak kullanım alanları, toplantı salonları, soyunma odaları, spor salonları dezenfekte edildi. Atatürk stadyumunda da yapılan dezenfekte çalışmaların devam edeceği bildirildi.