Boluspor Tesislerini Rakipler de Kullanıyor

TFF 1.Ligde mücadele eden Boluspor’un aynı ligde yer alan rakiplerine kendine ait olan Karaçayır Tesisleri’ni kullandırması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Boluspor Tesislerini Rakipler de Kullanıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor’un idmanlarını yaptığı Karaçayır Tesisleri’ni ilk 2 haftada rakiplerine de açtı. İlk olarak sahası bakımda olduğu için Altınorduspor maçını Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynayan Hatayspor maçın hazırlıklarını bu tesiste yapmıştı. Boluspor’un ligin 2.haftasındaki rakibi olan Adana Demirspor da maç öncesi Karaçayır Tesisleri’nde idman yaptı. Hatta iki kulübün başkanları idmanı yan yana seyretti. Boluspor’un 2 haftada 5 puan kaybetmesi sonrası camiada bu tutuma tepkiler artmaya başladı. Özellikle 2 puan kaybedilen Adana Demirspor maçı bitiminde sporseverler rakip takımın motivasyonunun bu şekilde arttırıldığını belirterek bu duruma sessiz kalamadılar.

Esra Perçin

Esra Perçin

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