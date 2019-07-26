Boluspor Tonbara’yı Getirdi

Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına hazırlık maçlarında yabancı oyuncuları denemeye devam ediyor. Boluspor, Osmanlıspor ile oynanan hazırlık maçında Nijerya U23 takımı oyuncusu Tiongoli Tonbara'yı denedi. Orta saha oyuncusu Tonbara’nın son olarak Bayelsa Unıted takımında forma giydiği öğrenildi. Tonbara Kıbrıs liginde Türk Ocağı Limasol ve Gençlerbirliği SK takımlarında da oynadı.

Amara Keita da Deneniyor

Boluspor’un denemeye aldığı bir diğer oyuncusu ise Amara Keita. 30 yaşındaki Fransız oyuncu Keita ön libero ve sol bek mevkilerinde forma giyebiliyor. Keita geçtiğimiz sezon CFA 2’de 22 maçta 4 gol atmayı başardı.