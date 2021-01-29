Boluspor transfere devam ediyor

Haber: C. Kutay Aykan

Kulübümüz Samsunspor’da formı giyen Edwin Gyasi ve Muhsin Yıldırım ile anlaşma sağladı.

Edwin Gyasi'i tanıyalım:

1 Temmuz 1991 Gana doğumlu olan Gyasi, AZ Alkmaar altyapısında futbola başladı. Edwin Gyasi; De Graafschap, Heracles Almelo, Roda JC, Aalesund, CSKA Sofya, FC Dallas ve Yılport Samsunspor takımlarında forma giydi. Ganalı futbolcu sezonun ilk yarısında Yılport Samsunspor forması ile 14 maça çıktı. Orta saha mevkiinde oynayan 29 yaşındaki Gyasi kariyerinde 232 maçta 28 gole imza attı.

Muhsin Yıldırım'ı tanıyalım:

7 Nisan 1994 Muş doğumlu olan Yıldırım, Kasımpaşa'da Profesyonel oldu. Daha sonra Maltepespor, Payasspor, İstanbulspor ve Yılport Samsunspor takımlarında forma giyen Muhsin Yıldırım'ın kariyerinde 147 maçı bulunuyor. Sağ bek mevkiinde oyanayan 26 yaşındaki Yıldırım kariyerinde 11 gole imza attı.