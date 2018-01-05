Haber: Esra Öztürk

U12 İzmir Cup Turnuvası 05-08 Nisan 2018 tarihlerinde Altınordu Kulübünün ev sahipliğinde Selçuk Efes Tesislerinde yapılacak. Her yıl düzenlenen turnuvada bu yıl futbol severler Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Torino, Sparta Prag ve Slavia Prag gibi Avrupa da kök salmış kulüplerin yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Boluspor ve Bursaspor takımlarını da seyretme şansı bulacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Boluspor Alt Yapı Yöneticisi Adil Semercioğlu ““Gelecekte gençlerimizin ne durumda olduklarını, kendilerini kıyaslayabilecek kulüplerin içinde görebilecekleri bu turnuvaya bizde ‘evet’ dedik. 05–08 Nisan tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan turnuvaya katılma kararını aldık” dedi. Açıklamalarını sürdüren Semercioğlu “Altınordu kulübü, kulübümüze davetiye gönderdi. Bizde bu davete icabetten kendi yönetim kurulumuzla görüştük. Böyle bir turnuvanın camiamıza verimli olacağını düşündük. Gelecekte gençlerimizin de ne durumda olduklarını, kendilerini kıyaslayabilecek kulüplerin içinde görebilecekleri bu turnuvaya bizde ‘evet’ dedik. 05–08 Nisan tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan turnuvaya katılma kararını aldık. Efes Cup turnuvasına. Bu turnuva Uluslar arası bir turnuva. Türkiye’den katılacak takımların yanında da, Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden Bayern München, Benfica, Atletico de Madrid, Athletic Bilbao, Slavia Prag, Sparta Prag, Dinamo Zagreb, Deportivo katılacak. Bizde bu turnuvada yer almak istediğimizi gönderilen davetiye de bildirdik” dedi.

“ FUTBOLCU YETİŞTİRME HEDEFİNDEYİZ”

Akademi takımlarının çalışmalarına da değinen Semercioğlu;” Akademi ligleri son haftalarda çocukların ders programlarının ağır olması, antrenman eksikliklerine sebebiyet verebiliyor. Biz mümkün olduğu kadar bu çocukların eğitimlerinden geri kalmalarını istemiyoruz. Ama antrenmanlarımızı da bu arada sürdürüyoruz. En iyi şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Zaten netice-sonuç ilişkisi değil, yeter ki onları düzgün sahada oynatabilmek. İlerde birer futbolcu olarak yetiştirme hedefindeyiz. Bu konuda da ilerlememizi sürdürüyoruz” diyerek Alt Yapıdan Boluspor A takımının kampına yolladıkları 2 oyunca hakkında “A takımdaki mevki boşluklarını altyapıdaki mevcut oyuncularımızla tamamlıyoruz. U17 takımından Erkan’ı, U21 takımından da Mutlu’yu A takım kampına gönderiyoruz. Bu iki isim kesinleşen isimler. Kampa gönderdiğimiz zaman oyuncumuzun boş durmaması lazım. Bizim talebimiz Hakan’ı göndermekti fakat, sol bek mevkisinde kadro dolu. Gönderdiğimiz zaman bir şeyler olabilmeli. Bir şeyler yapabilmeli, takıma girebilmeli. Kenarda duracaksa hiç göndermenin bir anlamı yok. Burada en güzel şekilde çalışmasını yaptırırız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.