banner133

banner101

19 Kasım 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Boluspor U-15 son saniyede güldü

    FF Gelişişim U – 15 Ligi 3. Gurupta yer alan Boluspor U – 15 takımı sahasında MKE Ankaragücü U – 15 takımını konuk etti. Zorlu mücadeleyi Boluspor U -14 takımı 2-1 kazandı.

    19 Kasım 2017 Pazar 11:23
    Bu haber 36 kez okundu
    Boluspor U-15 son saniyede güldü

    Haber: Gönül Olutürk

    Gelişim U – 15 Ligi 3. Gurupta yer alan Boluspor U – 15 takımı ligin 9.haftasında MKE Ankaragücü U – 15 takımını ağırladı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Ahmet Deha ve Diyar’ın golleriyle 2-1 kazandı. Maça MKE Ankaragücü takımı etkili başladı. Her iki takımda maçın ilk dakikalarında girdikleri pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 17.dakikasında Ankaragücü takımının geliştirdiği pozisyonda Berke topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Boluspor takımı beraberlik golünü bulmak için baskılı oynamaya çalışıyor. Maçın 35.dakikasında Boluspor U-15 takımının geliştirdiği atakta Kenan Furkan’ın şutu az farkla dışarı çıktı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına MKE Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıya Ankaragücü takımı daha etkili başlayan taraftı. Maçın 63.dakikasında Ankaragücü’nün geliştirdiği atakta Ulaş’ın topu üst direkten auta çıktı. Boluspor takımı beraberlik için baskısını oynamaya başladı.  65.dakikada Boluspor takımı Ahmet Deha ile beraberlik golünü buldu. Maçta durum 1-1’e geldi. Maçın 70.dakikasında Boluspor’un geliştirdiği atakta Diyar’ın şutunu kaleci Halil kurtardı. Öne geçmek isteyen Boluspor takımı maçta ataklarını arttırdı. 75. Dakikasında Boluspor’lu Ahmet Deha’nın yakaladığı pozisyonda top kaleci Halil’de kaldı. Maçın 79. dakikasında Ankaragücü’lü Kaan İlker’in sağ kanattan kullandığı frikik yan ağlarda kaldı. Maçın son dakikalarında Boluspor gol bulmak için ataklarını sürdürdü. 80+2.dakikada Diyar’ın golü ile Boluspor takımı maçta 2-1 öne geçti. Maçın son saniyelerinde Ankaragücü’nün geliştirdiği atakta Safa’ın ceza sahası dışından çektiği şut yan direkten geri döndü. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Boluspor U – 15 takımı 2-1 kazandı 

    Boluspor U -15: ** İhsan Efe, ** Emirhan, ** Ahmet Berker, ** Mert Ali, ** Eray, ** Vefa, ** Kenan Furkan, ** Burak, ** Diyar, ** Ahmet Deha, ** Uğurcan

    MKE Ankaragücü U -15: ** Halil, ** Muhammed Safa Spor, ** Muhammed Durmaz, ** Berkay, ** Orkun, ** Buğra, ** Berke, ** Ulaş, ** Safa, ** Ahmet Can Enes, ** Yakup

    Goller: 17.dk. Berke (MKE Ankaragücü U -15), 65.dk. Ahmet Deha, 80+2 Diyar (Boluspor U -15)

    Anahtar Kelimeler: FF, Gelişişim, U,, 15

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ İŞTE BU BAYRAK “ Şairinden …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞLER BÖYLE ÇÖZÜLÜR!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TEOG YERİNE
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA 2
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PROJE
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Önce Hayaller Ölür
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129