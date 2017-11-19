Haber: Gönül Olutürk

Gelişim U – 15 Ligi 3. Gurupta yer alan Boluspor U – 15 takımı ligin 9.haftasında MKE Ankaragücü U – 15 takımını ağırladı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Ahmet Deha ve Diyar’ın golleriyle 2-1 kazandı. Maça MKE Ankaragücü takımı etkili başladı. Her iki takımda maçın ilk dakikalarında girdikleri pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 17.dakikasında Ankaragücü takımının geliştirdiği pozisyonda Berke topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Boluspor takımı beraberlik golünü bulmak için baskılı oynamaya çalışıyor. Maçın 35.dakikasında Boluspor U-15 takımının geliştirdiği atakta Kenan Furkan’ın şutu az farkla dışarı çıktı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına MKE Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıya Ankaragücü takımı daha etkili başlayan taraftı. Maçın 63.dakikasında Ankaragücü’nün geliştirdiği atakta Ulaş’ın topu üst direkten auta çıktı. Boluspor takımı beraberlik için baskısını oynamaya başladı. 65.dakikada Boluspor takımı Ahmet Deha ile beraberlik golünü buldu. Maçta durum 1-1’e geldi. Maçın 70.dakikasında Boluspor’un geliştirdiği atakta Diyar’ın şutunu kaleci Halil kurtardı. Öne geçmek isteyen Boluspor takımı maçta ataklarını arttırdı. 75. Dakikasında Boluspor’lu Ahmet Deha’nın yakaladığı pozisyonda top kaleci Halil’de kaldı. Maçın 79. dakikasında Ankaragücü’lü Kaan İlker’in sağ kanattan kullandığı frikik yan ağlarda kaldı. Maçın son dakikalarında Boluspor gol bulmak için ataklarını sürdürdü. 80+2.dakikada Diyar’ın golü ile Boluspor takımı maçta 2-1 öne geçti. Maçın son saniyelerinde Ankaragücü’nün geliştirdiği atakta Safa’ın ceza sahası dışından çektiği şut yan direkten geri döndü. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Boluspor U – 15 takımı 2-1 kazandı

Boluspor U -15: ** İhsan Efe, ** Emirhan, ** Ahmet Berker, ** Mert Ali, ** Eray, ** Vefa, ** Kenan Furkan, ** Burak, ** Diyar, ** Ahmet Deha, ** Uğurcan

MKE Ankaragücü U -15: ** Halil, ** Muhammed Safa Spor, ** Muhammed Durmaz, ** Berkay, ** Orkun, ** Buğra, ** Berke, ** Ulaş, ** Safa, ** Ahmet Can Enes, ** Yakup

Goller: 17.dk. Berke (MKE Ankaragücü U -15), 65.dk. Ahmet Deha, 80+2 Diyar (Boluspor U -15)