Boluspor U-19 evinde mağlup

U-19 Elit ligine deplasmanda Akhisarspor galibiyeti ile başlayan Boluspor U-19 takımı ligin 2. haftasında sahasında Ankaraspor’a 1-0 mağlup oldu.

Boluspor U-19 evinde mağlup

Haber: Ceylan Beykoz

 Kırmızı beyazlılar karşılaşma boyunca etkisiz bir oyun ortaya koyarken maçın 16. dakikasında Musah Mohammed’in golüyle sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Pozisyon bulmakta zorluk çeken ekibimiz, attığı şut sayısında da etkisiz olunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Deplasman galibiyetinden sonra sahasında mağlup olan kırmızı beyazlı ekibimiz haftaya Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Stat:  Karaçayır 3 Nolu Çim Saha

Hakemler: Volkan Tiryaki, Özkan Elikkaya, Ergin Karabulut, Adem Cenik

Gözlemci: Hayrettin Karaman

Boluspor: Muhammet, Efe, Mert, Recep Can, Emre, Semih, Erdem, Bertu, Diyar, Mehmet Can, Ahmet

Teknik Sorumlu: Yılmaz Özen

Ankaraspor: Kerem, Enes, Umut, Musah Mohammed, Fatih, Oğuzhan, Mehmet Burak, Berk, Ali Rıza, Yunus Emre, Cengiz

Sarı Kartlar: Semih, Emre, Yusuf Samet, Erdem ( Boluspor) Enes, Fatih, Umut (Ankaraspor)

Gol:  Musah Mohammed,16.dk

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