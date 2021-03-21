Boluspor U-19 evinde mağlup

Haber: Ceylan Beykoz
Kırmızı beyazlılar karşılaşma boyunca etkisiz bir oyun ortaya koyarken maçın 16. dakikasında Musah Mohammed’in golüyle sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Pozisyon bulmakta zorluk çeken ekibimiz, attığı şut sayısında da etkisiz olunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Deplasman galibiyetinden sonra sahasında mağlup olan kırmızı beyazlı ekibimiz haftaya Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Stat: Karaçayır 3 Nolu Çim Saha
Hakemler: Volkan Tiryaki, Özkan Elikkaya, Ergin Karabulut, Adem Cenik
Gözlemci: Hayrettin Karaman
Boluspor: Muhammet, Efe, Mert, Recep Can, Emre, Semih, Erdem, Bertu, Diyar, Mehmet Can, Ahmet
Teknik Sorumlu: Yılmaz Özen
Ankaraspor: Kerem, Enes, Umut, Musah Mohammed, Fatih, Oğuzhan, Mehmet Burak, Berk, Ali Rıza, Yunus Emre, Cengiz
Sarı Kartlar: Semih, Emre, Yusuf Samet, Erdem ( Boluspor) Enes, Fatih, Umut (Ankaraspor)
Gol: Musah Mohammed,16.dk