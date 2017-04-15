Haber: Aysun Beykoz

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya Melih, Ramazan, Necati, Umut, Fatih, Yusuf, Kadir, Burak, Akabueze, Guido, Poepon ilk on biri ile başlayan A Takımı, 14. dakikada Ramazan'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya Sabri, Renato, Alim, Hakan, Furkan, Abdulkadir, Özgür, Santos, Musa Sinan, Jansen, Kutay ilk on biri ile çıkan A Takım, 83. dakikada Musa Sinan'ın ayağından bulduğu gol ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. U21 Takımı, 86. dakikada Furkan Demir'in attığı gol ile farkı bire indirdi: 2-1. Karşılaşma 2-1 sona erdi.