Boluspor'u da, Sultanları da O Giydiriyor

Haber: N.Halid Altundal

2020 – 2021 sezonunda Boluspor profesyonel ekibi Diadora ekipmanları ile sahaya çıkacak. Kırmızı beyazlı ekip transfer çalışmalarını sürdürürken kurumsal manada da boş durmuyor. Yeni yönetimde reklam çalışmaları tam gaz devam ediyor. Başkan ve reklam ekibi kulübün gelirlerini arttırmak için çaba harcarken, firmaların yeni yönetime desteği gözlerden kaçmıyor. Liglerde yer alan farklı kategorilerdeki birçok spor branşının malzemelerini tedarik eden Diadora geçtiğimiz sezon Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımında tercih ettiği marka olmuştu. Bolu’da faaliyet gösteren ve Diadora’nın distribütörü olan Abant Spor mağaza sahibi Ümit Yıldırım, “dünyada birçok spor branşında faaliyet gösteren bir markanın Bolunun en büyük değerlerinden biri olan Boluspor markasıyla birleşmesinde bir payım olmasından dolayı çok mutluyum” ifadelerine yer verdi. Bolu’da 3 yıldır Bahçelievler mahallesi çiğdem sokakta faaliyet gösteren Abant spor mağazasının sahibi Yıldırım, “Kısa sürede Bolu’da birçok spor branşında faaliyet göstermeye başladık. Bende bir Bolulu olarak bolunun en büyük değerlerinden biri olan Boluspor markasını dünya markalarından biri olan Diadora markasıyla buluşmasında aracı olmaktan dolayı çok mutluyum. Geçen sezon Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımının da malzeme tedarikçisi olmuştuk bu senede her iki takımımıza şampiyonluk yolunda destek olmaktan onur duyarız.” Dedi.