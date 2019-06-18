Boluspor'u Yoğun Bir Tempo Bekliyor

15 Haziran'da yapılan olaylı kongre sonrası yeniden göreve gelen başkan Necip Çarıkcı ve ekibi haftanın ilk günü yapacağı toplantı ile görev dağılımını yapacak.

Boluspor'u Yoğun Bir Tempo Bekliyor

Haber: Birol Ertunç

Görev dağılımı sonrası belirlenecek transfer komitesinin hafta içinde teknik heyet görüşmelerini sürdürüp, imzaların bu hafta atılması bekleniyor. Temmuz ayının ilk haftasında ilk etap hazırlık kampında takımı toplamak isteyen Boluspor yönetimi kalan 2 haftalık süre içerisinde önce teknik heyet sorununu çözecek ardından iç transfer görüşmelerini sürdürecek. Yönetime sunulacak teknik adam listesi hazırlanırken, göreve getirilen hoca ile iç transfer görüşmeleri hız kazanacak. Yönetimin 3'üncü planı ise dış transfer olacak. Teknik heyet ile kadroya dahil edilecek isimler üzerinde istişare yapacak olan transfer komitesinin bu haftadan itibaren yoğun bir tempo bekliyor.   

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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