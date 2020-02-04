Boluspor'u Zor Bir Fikstür Bekliyor

Haber: Volkan Yılmaz

"Ölmek var düşmek yok" "Boluspor Düşmeyecek" gibi sloganlarla bu sezonun 2. yarısında top yekün birlik ve beraberlik sağlamaya çalışan camia Erzurum maçındaki futbol ve mücadele ile biraz daha umutlansa da kalan maçların zorluğu işimizi biraz daha dikkat çekiyor. Bugüne kadar oynadığı 20 maçta sadece 2 galibiyet, 9 beraberlik 9 mağlubiyet alarak 15 puan toplayabilen kırmızı beyazlılar kalan 14 maçın 6'sını içeride 8'ini ise deplasmanda oynayacak. Ligin dibinden kurtulmak isteyen Boluspor 2007-2008 sezonundan bu yana yer aldığı ligde 2. kez düşme korkusu yaşarken bu maçlardan alacağı puanlarla en az 35 puan barajı olan düşme puanının üstüne çıkma istiyor.