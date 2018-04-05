U12 İzmir Cup Turnuvası 6 – 8 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek. Turnuvaya 21 ülkeden 55 takım katılacak. Turnuvada Türkiye’den 22 takım mücadele edecek. F grubunda mücadele eden Boluspor U 12 takımı turnuvaya 19 futbolcu ve 5 teknik heyetle katılacak. Turnuvaya katılan ülkeler ve takımları şu şekilde;
İngiltere: Manchester City, Stevegane FC, S. Wednesday
İspanya: Athletic Bilbao
İtalya: Sampdoria
Portekiz: Benfica, Porta, Braga
Hollanda: PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, Twente FC
Belçika: Anderlecht, KV Mechelen, Standart Liege, Genk
Slovenya: OlimpijaLjupljana
Hırvatistan: Dinamo Zagreb
Polonya: SlaskWraclow
Romanya: SteauaBucuresti
Rusya: Krasnodar
Bulgaristan: PFK Beroe, LevskiSofia,
Danimarka: Odense, FC Midtjylland
Kırgızistan: Anadolu Spor Kulübü
İsveç: IF Brommapojkarna
Kosova: El ClasicoKosova
Gürcistan: Dinamo Tbilisi
Katar: Aspire Academy
Kuveyt: Al Arabi
Azerbaycan: Qabala, Neftçi Bakü, Vatan FK
Türkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Bursaspor, Göztepe, Konyaspor, K. Karabükspor, Osmanlıspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Boluspor, Altınordu, Altay, Pendikspor, Karşıyaka, İzmirspor, İzmir BŞB, Bucaspor, BorvoaBeld. Karasu Futbol Akademisi
F Grubunda mücadele eden Boluspor u 12 takımı Hollanda’dan PSV Eındhoven, Danimarka’dan Odense, Katar’dan Aspıre Academy, İngiltere’den Stevenage, Türkiyeden Altınordu Red ve İzmirspor takımlarıyla mücadele edecek.
A Grubu: Manchester Cıty, AZ Alkmaar, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Qabala FK, Karasu FA, Altay
BGrubu: Athletic Bilbao, Sampdorıa, Fenerbahçe, Bucaspor, Altınordu Blue, Brommapojkarna, Netfçi Bakü
CGrubu: Braga, SteauBucuresti, Beşiktaş, Krasnodar, Karşıyaka, Vatan FK, K.Karabükspor
DGrubu: Benfica, Twente, Midtjyland, Trabzonspor, Göztepe, EL Clasico, Osmanlıspor
EGrubu: Porto, Slask, SheffieldWednesday, Bursaspor, DınamoTbilisi, Bornova Belediyespor, Pendikspor
FGrubu: PSV Eindhoven, Odense, AltınorduRed, Aspire Academy, Stevenage, Boluspor, İzmirspor
GGrubu: Anderlecht, Olimpia, Konyaspor, Beroe, Genk, İzmir BBSK, Anadolu SK
HGrubu: Dinamo Zagreb, StandartLiege, Başakşehir, Mechelen, LevskiSofia, Al Arabi, Sivasspor
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