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05 Nisan 2018 Perşembe
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    • Boluspor U12 Dünyaya Açılıyor

    Boluspor U 12 takımı 6-8 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan U12 İzmir Cup turnuvasında mücadele edecek.

    05 Nisan 2018 Perşembe 14:10
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    Boluspor U12 Dünyaya Açılıyor
    Haber: Semih Baykal

    U12 İzmir Cup Turnuvası 6 – 8 Nisan tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek. Turnuvaya 21 ülkeden 55 takım katılacak. Turnuvada Türkiye’den 22 takım mücadele edecek. F grubunda mücadele eden Boluspor U 12 takımı turnuvaya 19 futbolcu ve 5 teknik heyetle katılacak. Turnuvaya katılan ülkeler ve takımları şu şekilde;

    İngiltere: Manchester City, Stevegane FC, S. Wednesday

    İspanya: Athletic Bilbao

    İtalya: Sampdoria

    Portekiz: Benfica, Porta, Braga

    Hollanda: PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, Twente FC

    Belçika: Anderlecht, KV Mechelen, Standart Liege, Genk

    Slovenya: OlimpijaLjupljana

    Hırvatistan: Dinamo Zagreb

    Polonya: SlaskWraclow

    Romanya: SteauaBucuresti

    Rusya: Krasnodar

    Bulgaristan: PFK Beroe, LevskiSofia,

    Danimarka: Odense, FC Midtjylland

    Kırgızistan: Anadolu Spor Kulübü

    İsveç: IF Brommapojkarna

    Kosova: El ClasicoKosova

    Gürcistan: Dinamo Tbilisi

    Katar: Aspire Academy

    Kuveyt: Al Arabi

    Azerbaycan: Qabala, Neftçi Bakü, Vatan FK

    Türkiye: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Bursaspor, Göztepe, Konyaspor, K. Karabükspor, Osmanlıspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Boluspor, Altınordu, Altay, Pendikspor, Karşıyaka, İzmirspor, İzmir BŞB, Bucaspor, BorvoaBeld. Karasu Futbol Akademisi

    F Grubunda mücadele eden Boluspor u 12 takımı Hollanda’dan PSV Eındhoven, Danimarka’dan Odense, Katar’dan Aspıre Academy, İngiltere’den Stevenage, Türkiyeden Altınordu Red ve İzmirspor takımlarıyla mücadele edecek.

    A Grubu: Manchester Cıty, AZ Alkmaar, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Qabala FK, Karasu FA, Altay

    BGrubu: Athletic Bilbao, Sampdorıa, Fenerbahçe, Bucaspor, Altınordu Blue, Brommapojkarna, Netfçi Bakü

    CGrubu: Braga, SteauBucuresti, Beşiktaş, Krasnodar, Karşıyaka, Vatan FK, K.Karabükspor

    DGrubu: Benfica, Twente, Midtjyland, Trabzonspor, Göztepe, EL Clasico, Osmanlıspor

    EGrubu: Porto, Slask, SheffieldWednesday, Bursaspor, DınamoTbilisi, Bornova Belediyespor, Pendikspor

    FGrubu: PSV Eindhoven, Odense, AltınorduRed, Aspire Academy, Stevenage, Boluspor, İzmirspor

    GGrubu: Anderlecht, Olimpia, Konyaspor, Beroe, Genk, İzmir BBSK, Anadolu SK

    HGrubu: Dinamo Zagreb, StandartLiege, Başakşehir, Mechelen, LevskiSofia, Al Arabi, Sivasspor

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, U, 12, Takımı, 6-8

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