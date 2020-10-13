Boluspor Ucuz Kurtuldu

Haber: Aysun Beykoz

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.10.2020 tarh ve 9 sayılı toplantısında almış olduğu karar;

9- BEYPİLİÇ BOLUSPOR antrenörü KAZIM AKGÜN'ün, 03.10.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü sporcusu BEKİR YILMAZ hakkında, yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı sevk yapılmış se de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü sporcusu MELİH OKUTAN hakkında, yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı sevk yapılmış se de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü sporcusu ALİCAN ÖZFESLİ hakkında, yedek kulübesinde sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,