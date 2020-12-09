Boluspor Ümraniye Deplasmanında

Haber: Erdal Tanrıverdi

İçeride oynadığı üst üste 2 maçı kazanarak bir nebze rahatlayan temsilcimiz Beypiliç Boluspor haftanın son maçında bugün saat 13.30’da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda Ümraniyespor’un konuğu oluyor. Kutluhan Bilgiç’in yöneteceği mücadele TRT Spor ve Bein Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen temsilcimiz dün yaptığı ter idmanının ardından hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul’a gitti. Boluspor’da maç öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Ev sahibi ekip ise iç sahada ligin başından beri büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu maça kadar 6 iç saha maçına çıkan Ümraniyespor, bu mücadelelerden yalnızca 1’ini kazanırken, 2 maçı beraberlikle tamamladı, 3 mücadeleyi ise kaybetti. Ümraniyespor iç sahada aldığı 4 puanla bu alanda 17.sırada yer aldı. Ev sahibi ekipte Beypiliç Boluspor’un eski oyuncusu Akabueze hocasının şans vermesi halinde bir kez daha rakip olacak. Ligde hiç deplasman galibiyeti bulunmayan Beypiliç Boluspor bu maçı kazanarak bir ilke imza atmak için sahaya çıkacak.