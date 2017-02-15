Haber: Aysun Beykoz

Merkez Tv mikrofonlarına konuşan Fuat Çapa oynanan Mersin maçını tekrar izleyip analiz ettiklerini belirtti ve oynanacak olan Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladıklarını söyledi.Ayrıca Fuat Çapa; Mersin İdmanyurdu maçında Soner’in yerine Erdi Yokuşlu’nun kaleye geçmesine de açıklık getirdi. Çapa, "Soner kafa olarak hazır değil, hazır olduğunu hocasına söylediği anda yine kaleye geçer. Bu geçici bir değişiklikti" dedi. Son Olarak Çapa, sosyal medyada çıkan tartışmalara da cevap verdi. Antrenman sonrası Merkez TV mikrofonlarına konuşan futbolcular ise ilk iki olmazsa bile play-off oynamaktan umutlu olduklarını söyledi. Poepon, Santos, Koçer ve Bentley hedefin en az ilk 6 olduğunu söyleyerek destek istedi.