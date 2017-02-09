Umut bebeğin cenazesi dün öğlen Alpağut Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alpağut Mahallesi mezarlığına defnedi. Umut bebeğe Allah'tan rahmet, Gültekin ailesine sabırlar diliyoruz. dendi.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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