Boluspor'un Acı Günü

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor Kulübü’nde 1993-1998 yıllarında forma giyen ve Boluspor taraftarının da gönlünde taht kuran Targan Seymen'in geçtiğimiz günlerde beyin kanaması ve kalp krizi geçirmişti . Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kaptan Tarkan Seymen'in sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Olay Gündem ailesi olarak Merhum Targan Seymen 'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Kulüpten Taziye Mesajı

Boluspor Kulübü Seymen’in kaybı sonrası taziye mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, “1993-1998 yılları arasında Boluspor forması giyen eski kaptanımız Targan Seymen'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhum Targan Seymen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullandı.