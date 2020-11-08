Boluspor'un Acı Günü

Boluspor'un eski futbolcularından Targan Seymen geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

Boluspor'un Acı Günü

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor Kulübü’nde 1993-1998 yıllarında forma giyen ve Boluspor taraftarının da gönlünde taht kuran Targan Seymen'in geçtiğimiz günlerde  beyin kanaması ve kalp krizi geçirmişti .  Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kaptan Tarkan Seymen'in sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu  tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Olay Gündem ailesi olarak Merhum Targan Seymen 'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." 

Kulüpten Taziye Mesajı

Boluspor Kulübü Seymen’in kaybı sonrası taziye mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, “1993-1998 yılları arasında Boluspor forması giyen eski kaptanımız Targan Seymen'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhum Targan Seymen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullandı.

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