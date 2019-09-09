Boluspor'un Gururları



Haber: C.Kutay Aykan

Kırmızı beyazlı takımın alt yapısında yetiştikten sonra Boluspor'un Türk futboluna armağanı iki milli oyuncu Emre ve Umut Meraş ayyıldızlı forma ile Andorra'ya karşı mücadele ettiler. Fransa'da futbol hayatını sürdüren Cengiz Umut Meraş ilk onbirde sahaya çıkarken Emre Kılınç 80'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nunn yerine oyuna dahil oldu.

BİR BAŞKA İZLEDİK

İki eski oyuncumuzda görev aldıkları süre içerisinde verilen görevleri harfiyen yerlerine getirirlerken, Bolusporlu taraftarlar bu maçı bir başka izlediler. Son dakikalarda gelen golle Milli Takımımız Andorra'yı 1-0 yenerek puanını 12 yaptı ve zirveyi Fransa ve İzlanda ile paylaştı.